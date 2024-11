Il figlio d’arte sta vivendo un 2024 magico ma è consapevole di avere ancora margini di miglioramento. L’edizione italiana della rivista GQ ha assegnato a Marcus Thuram il titolo di Man of the Year per meriti sicuramente sportivi ma anche sociali e politici. Il numero 9 dell’Inter è stato intervistato e ha affrontato tanti temi: “La mia crescita è un mix di tante cose belle che mi sono successe. Credo che il gol contro il Milan nel derby d’andata sia stato l’inizio di tutto: era una partita speciale, era inizio stagione, la gente non mi conosceva ancora bene. Segnare in quel modo è come se mi avesse presentato ai tifosi dell’Inter“. Il suo segreto “Ormai conosco bene i miei compagni di squadra, ho imparato cosa vuol dire giocare nel campionato italiano, so cosa vuole da me mister Simone Inzaghi. Poi conquistare lo Scudetto mi ha dato e ci ha dato molta forza, […]

