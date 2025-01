Calhanoglu a San Siro ma la presenza del suo procuratore fa discutere: cosa bolle in pentola?

Il regista turco è infortunato ma nonostante ciò sta seguendo dal vivo allo stadio le gesta dei suoi compagni; c’è però una presenza non passata inosservata.

Nel fitto del dibattito sportivo che avvolge il calcio italiano, circola con insistenza il nome di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, al centro di rumors riguardo il suo futuro professionale.

Nonostante sia ai box a causa di un infortunio, il turco non si è fatto mancare all’appuntamento con il suo pubblico, facendo una comparsa a San Siro insieme al suo procuratore, Stipic. Questa presenza ha suscitato non poche curiosità, stimolando ipotesi e congetture sul futuro del giocatore all’interno della scena calcistica.

A San Siro

Il turco era presente anche ieri per il match con l’Empoli ma la settimana scorsa, in occasione di Inter-Bologna, era accompagnato dal suo procuratore, Stipic. Il centrocampista turco è stato immortalato in un video mentre si fermava per una foto con un tifoso, dimostrando il suo affetto e la sua dedizione nei confronti del club nerazzurro. Questa partecipazione, benché marginale dal punto di vista sportivo, rivela l’importanza del legame tra il giocatore e l’Inter.

Il vero motivo

La presenza di Stipic a Milano, in teoria, non è legata a Calhanoglu. Il procuratore è infatti impegnato in trattative per un altro dei suoi assistiti, Alexis Saelemaekers, attualmente in prestito alla Roma ma che potrebbe essere coinvolto in un affare di mercato con il Milan.

L’indiscrezione

Nonostante questo, Inter Live torna a parlare di un interessamento da parte del Bayern Monaco per Calhanoglu: l’Inter potrebbe sedersi a trattare la sua cessione solo di fronte a offerte superiori ai 50 milioni di euro. Al contempo, si medita la possibilità di un rinnovo contrattuale per il calciatore, a conferma del valore che la società nerazzurra attribuisce a Calhanoglu.

