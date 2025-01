Sirene inglesi per Bastoni: l’offerta che scuote l’Inter

Il difensore nerazzurro resterà a Milano? Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti.

Nel cuore pulsante della Serie A, esiste un calciatore che evoca interesse internazionale e dibattiti di mercato con la stessa intensità con cui difende i colori della sua squadra. Parliamo di Alessandro Bastoni, difensore centrale dell’Inter e pilastro indiscutibile della retroguardia guidata da Simone Inzaghi.

Nonostante il calciomercato di gennaio stia trascorrendo senza sconvolgimenti notevoli per il club milanese, le voci di un possibile addio dell’atleta non accennano a placarsi, alimentando rumors e anticipazioni sul suo futuro.

Punto fisso

Bastoni, con le sue prestazioni di alto livello, ha attratto l’attenzione di diversi club di spicco nel panorama europeo, continuando a consolidare la sua reputazione sia in Italia che all’estero. Il suo contributo alla squadra nerazzurra non passa inosservato, rendendolo una risorsa preziosa sia per il presente che per il futuro del club.

Il retroscena

Già in passato il suo nome si è legato al Tottenham: particolarmente significativa è stata la figura di Fabio Paratici, ex direttore sportivo della Juventus, poi approdato al Tottenham, il quale aveva manifestato apprezzamento per le qualità del giocatore durante la sua permanenza in Italia.

Ritorno di fiamma

L’ex capo scout di diverse squadre di Premier League, Mick Brown, ha recentemente rilanciato l’ipotesi di un interesse rinnovato da parte dei londinesi per Bastoni, descrivendolo come un “animale in difesa”, capace di unire aggressività e comodità nella gestione del pallone. Le qualità tecniche e caratteriali di Bastoni lo rendono un candidato ideale per la Premier League, alimentando voci di mercato su un suo possibile trasferimento.

Tra conferme e possibili trasferimenti

La realtà attuale vede Bastoni fermamente ancorato all’Inter, nonostante le continue voci di mercato. I dirigenti nerazzurri e il tecnico Simone Inzaghi considerano il giovane difensore un elemento insostituibile nel progetto tecnico della squadra, pronti a respingere offerte che non riflettano degnamente il suo valore. Tuttavia, nel dinamico mondo del calcio, scenari precedentemente impensabili possono divenire realtà in tempi brevi.

Leggi l’articolo completo Sirene inglesi per Bastoni: l’offerta che scuote l’Inter, su Notizie Inter.