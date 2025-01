Inter, un colpo a centrocampo che cambia il futuro: è davvero l’uomo giusto?

I nerazzurri potrebbero veder cambiare molto il loro organico la prossima estate: le voci riguardano anche il centrocampo.

Nel mondo del calcio, l’essere sempre un passo avanti rispetto agli avversari non si limita solo ai successi sul campo, ma anche alla capacità di tessere le trame del futuro della rosa, soprattutto quando si tratta di sostituire pedine chiave che potrebbero lasciare un vuoto difficile da colmare.

Questo è il dilemma che attualmente si trova ad affrontare l’Inter di Simone Inzaghi, con la ricerca di un nuovo centrocampista che possa apportare freschezza e innovazione al centrocampo nerazzurro nella prossima stagione.

Il punto

L’Inter è in cerca di un rinforzo per il proprio centrocampo, con l’obiettivo di perfezionare una squadra già competitiva senza dover necessariamente incrementare in modo significativo il budget a disposizione. Con Asllani e Zielinski chiamati in causa a seguito di alcuni infortuni, la risposta del primo non ha completamente convinto lo staff tecnico. L’albanese potrebbe lasciare il club nel caso di un’offerta convincente, superiore ai 30 milioni di euro.

I dubbi

La situazione di Frattesi, che potrebbe cercare altrove maggior tempo di gioco, e di Mkhitaryan, il cui futuro è dibattuto nonostante l’intenzione dell’Inter di trattenerlo, richiede una pianificazione attenta. Lo staff nerazzurro è quindi alla ricerca di un nuovo profilo che possa rimpiazzare adeguatamente eventuali partenze.

L’obiettivo

Il mirino dell’Inter sembra puntato su Elliot Anderson, un talento di 22 anni che sta dimostrando il suo valore in Premier League con la maglia del Nottingham Forrest; è quanto riporta Inter Live. Questo giovane centrocampista si è distinto non solo per il suo contributo nella corsa e negli intercetti, ma anche per una notevole abilità nell’assistere i compagni di squadra, risultando già decisivo con 5 assist in questa stagione. Ha buone doti anche nei calci piazzati qualità che lo renderebbe un innesto prezioso per l’Inter. Tuttavia, il costo del suo cartellino potrebbe rappresentare un ostacolo per il club milanese, dato che il Nottingham potrebbe non accettare offerte inferiori ai 40 milioni di euro, specie alla luce dell’interesse di squadre del calibro del Liverpool.

Leggi l’articolo completo Inter, un colpo a centrocampo che cambia il futuro: è davvero l’uomo giusto?, su Notizie Inter.