Non solo Beukema e Castro: Inter rapita da un altro giocatore del Bologna

I nerazzurri si preparano ad un’estate molto calda sia per il Mondiale per Club che per il mercato.

In questo periodo la dirigenza dell’Inter è al lavoro per regalare a mister Simone Inzaghi un pezzo da novanta che potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro del club meneghino.

Al centro delle attenzioni c’è un talento del Bologna che ha catturato gli occhi attenti di Beppe Marotta.

La situazione

L’Inter non guarda solo all’immediato ma cerca di costruire una squadra anche per il futuro. In attesa di capire cosa succederà sul fronte legato a Davide Frattesi, i nerazzurri si interrogano sul rendimento discontinuo di Asllani. Il club meneghino ha già tentato i primi approcci con il Bologna in occasione dell’ultimo scontro diretto, cercando di intavolare la trattativa per un centrocampista che potrebbe concretizzarsi nei mesi estivi. Le mosse sul mercato, però, sono sempre intricate e richiedono pazienza: tra valutazioni economiche e strategie contrattuali.

Obiettivo definito

La dirigenza di Viale della Liberazione non perde di vista l’obiettivo di mercato che potrebbe far gola a Inzaghi: si tratta di Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, che già nell’ultima estate era entrato nel mirino dell’Inter. Lo scozzese, dopo essere sbarcato in Italia dall’Aberdeen per una cifra attorno ai 2 milioni di euro, si è rapidamente imposto come uno dei mediani più interessanti della Serie A, tanto da diventare un desiderio forte per la squadra milanese. Le sue qualità tecniche e la versatilità in mezzo al campo ne fanno un profilo ideale per il gioco di Inzaghi.

Tra valutazioni e strategie

Il costo dell’operazione, come riporta Inter Live, è vicino ai 30 milioni di euro: il giocatore ha recentemente rinnovato il suo contratto con il Bologna fino al 2028, con l’opzione di un ulteriore anno. Nonostante un infortunio che lo ha limitato a solamente 9 presenze in questa stagione, il suo ingaggio attuale di 1 milione di euro a stagione sembra facilmente migliorabile dall’offerta dell’Inter, pronta a quasi triplicare la cifra per garantirsi le sue prestazioni.

