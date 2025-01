L’infortunio di Acerbi rischia di stravolgere i piani dell’Inter: quale futuro per la difesa?

L’assenza dell’italiano lascia i nerazzurri in bilico: la dirigenza interverrà sul mercato per salvaguardare la solidità difensiva?

Le condizioni fisiche di Francesco Acerbi sollevano questioni cruciali e incertezze riguardo la solidità della difesa dell’Inter.

La situazione dell’ex difensore della Lazio, fermo da due mesi, impone riflessioni importanti in pieno calciomercato invernale.

L’infortunio

L’allarme per le condizioni fisiche di Acerbi ha messo in allerta la dirigenza dell’Inter. L’assenza del centrale difensivo ha ormai varcato la soglia dei due mesi: ora l’italiano sembra vicino al rientro ma ieri è tornato ad allenarsi a parte. Questa incertezza sul ritorno in campo del giocatore ha spinto il club a considerare seriamente un intervento sul mercato per rafforzare il reparto arretrato, a dispetto delle intenzioni iniziali di mantenere inalterata la rosa.

Riflessioni

Già in estate, la dirigenza interista, capeggiata da Marotta e Ausilio, si era mostrata riluttante all’idea di modificare una squadra che sembrava avere l’equilibrio giusto. Tuttavia, l’Infortunio di Acerbi e gli allarmi lanciati da Inzaghi su una rosa considerata numericamente esigua per affrontare le sfide di una stagione fitta di impegni obbligano i dirigenti a rivedere i loro piani. La necessità di dare ampio respiro alla difesa e di offrire alternative valide al tecnico sembra dunque indirizzare l’Inter verso nuove strategie di mercato.

Giorni decisivi

In questi giorni verrà presa la decisione definitiva. Il piano prevede che, eventualmente, per fare spazio a un eventuale nuovo arrivo, si potrebbe procedere con la cessione di Buchanan e il conseguente riallineamento di Darmian nel ruolo di vice Dumfries. Questa mossa risponderebbe anche alle esigenze di Buchanan, alla ricerca di una maggiore continuità di utilizzo. Difficile arrivare a Jaka Bijol e Sam Beukema a gennaio, nel caso i nerazzurri decidano di andare sul mercato bisognerà tener conto anche di questo.

Leggi l’articolo completo L’infortunio di Acerbi rischia di stravolgere i piani dell’Inter: quale futuro per la difesa?, su Notizie Inter.