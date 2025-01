Asllani, il bersaglio perfetto? Sabatini accende il dibattito: c’è un nuovo ‘caso’ in casa Inter?

Il pubblico di San Siro è notoriamente molto esigente e ultimamente l’albanese è al centro delle critiche.

Nell’universo del calcio, le partite non sono solo una sfida in campo tra due squadre, ma anche l’occasione per discussioni accese e dibattiti profondi sulle prestazioni dei giocatori.

In questo contesto si inserisce la recente partita dell’Inter contro l’Empoli, che ha riportato al centro dell’attenzione la discussione su Kristjan Asllani; ne ha parlato il giornalista Sandro Sabatini a “Pressing”.

La puntualizzazione

Dopo una prestazione molto deludente in finale di Supercoppa, gara che in teoria non avrebbe dovuto giocare, l’albanese è tornato in campo con esiti alterni. Evidenziando le prestazioni positive di Asllani in diverse partite, compresa quella contro l’Empoli e Venezia, il giornalista invita a un sostegno più costruttivo e meno critico. Sottolinea come sia facile cadere nella trappola del giudizio affrettato, dimenticando che dietro ogni prestazione c’è un percorso di crescita e maturazione professionale che merita di essere rispettato e supportato.

Un confronto impari

Il riferimento a Çalhanoğlu da parte di Sabatini serve a illuminare una verità spesso trascurata nel mondo del calcio: le qualità uniche di un giocatore non possono essere lo standard per valutare tutti gli altri. Questo confronto, dunque, risulta impari e ingiusto per Asllani, che, nonostante la giovane età, mostra comunque di avere doti degne di nota.

L’accusa

Secondo il giornalista, le valutazioni negative nei confronti del giovane centrocampista sono state ingiustamente esagerate: “Mi è sembrato, sinceramente, ingeneroso e ingiusto il massacro che c’è stato da parte degli stessi tifosi dell’Inter nei confronti di Asllani”.

