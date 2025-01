Crisi Taremi: il parere di Bergomi fa discutere

L’attaccante iraniano, arrivato con grandi aspettative, è ancora a secco di gol in Serie A quando ormai siamo a metà stagione.

Nel panorama calcistico italiano, le dinamiche di squadra e le scelte tattiche degli allenatori continuano a essere sotto il microscopio degli esperti e degli appassionati.

Beppe Bergomi, ex calciatore ora commentatore sportivo, ha condiviso a Sky Calcio Club le sue riflessioni riguardo il percorso dell’Inter in questa stagione, evidenziando i cambiamenti rispetto all’anno precedente, le strategie di Simone Inzaghi e il confronto con il Napoli, attuale leader della Serie A.

La pazienza come virtù

Bergomi ha lodato la pazienza mostrata dai nerazzurri nella gara di ieri contro l’Empoli. Nonostante le difficoltà incontrate nel trovare spazi nel primo tempo, la squadra ha saputo attendere il momento giusto, capitalizzato brillantemente da Lautaro Martinez con un gol da oltre 25 metri. Questa capacità di attendere e colpire nel momento opportuno sembra differire dall’approccio dello scorso anno, dove l’Inter primeggiava nei primi tempi delle partite.

Sul turnover

L’Inter si trova a dover gestire un calendario fitto di impegni, necessitando quindi di un’ampia rotazione dei giocatori per mantenere la squadra fresca. Bergomi ha elogiato figure come De Vrij per il loro impegno costante, così come la decisione di affidarsi a giocatori come Asllani in assenza di altri titolari.

La gestione degli attaccanti

L’analisi si è poi spostata su Mehdi Taremi, attaccante che, nonostante diverse difficoltà, viene costantemente schierato dall’allenatore. La scelta trova il favore dell’ex difensore: “Taremi? Penso faccia bene Inzaghi a tenerlo dentro. Vedo anche io le difficoltà eh, arriva dopo, nel giocare con la squadra, le vedo le difficoltà. Fa molta fatica davvero. Lui sta giocando, ma deve incidere, col Bologna lui doveva fare gol. Penso sia corretto insistere. L’alternativa è Arnautovic che a me piace, ma per lui giocare a San Siro è più difficile“.

Leggi l’articolo completo Crisi Taremi: il parere di Bergomi fa discutere, su Notizie Inter.