I nerazzurri sconfiggono l’Empoli e tengono il passo del Napoli di Conte: la squadra di Inzaghi però anche ieri non è stata brillantissima.

Nell’ambito del campionato di Serie A, l’Inter dimostra di non perdere il ritmo nella corsa allo scudetto, riuscendo a mantenere il passo con il Napoli, nonostante qualche difficoltà di troppo incontrata durante l’ultima partita contro l’Empoli.

Ora la squadra può rivolgere le proprie energie alla successiva sfida europea, con la Champions League che chiama e lo Sparta Praga ad attendere.

Risposta agli azzurri

Il Napoli sabato aveva battuto l’Atalanta a Bergamo e ieri la pressione sull’Inter era veramente tanta. La partita contro l’Empoli ha messo in luce la tenacia di una squadra chiamata a superare gli ostacoli non solo legati alla condizione fisica e ad un calendario intenso, ma anche alle difficoltà tecniche e tattiche sorte durante il gioco. In questa cornice, il ruolo di Lautaro Martinez è stato fondamentale: l’attaccante argentino ha siglato il gol del vantaggio, dimostrandosi una volta ancora determinante per il destino nerazzurro.

Strategie e scelte tecniche

La scelta di lasciare in panchina giocatori chiave come Bastoni e Thuram, per poi disporre di loro in condizioni ottimali contro lo Sparta Praga, sottolinea un’attenzione particolare verso la gestione dell’organico in un periodo di partite ravvicinate.

Rinascita e delusioni

Nonostante la vittoria, alcuni aspetti lasciano spazio a riflessioni critiche, in particolare per quanto riguarda le prestazioni di alcuni singoli. Mentre Asllani sembra recuperare terreno dopo un periodo di forma meno brillante, così da offrire qualche nota lieta nel mezzo del campo, come fa notare il Corriere dello Sport, l’apporto di Zielinski e Taremi non ha rispettato le previsioni, con il secondo che ancora una volta non è riuscito a trovare la via del gol.

Leggi l’articolo completo L’Inter torna alla vittoria nonostante due prestazioni deludenti che fanno riflettere, su Notizie Inter.