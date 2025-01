Verso Praga: Inzaghi sta preparando una sorpresa per la Champions

Il tecnico nerazzurro, che ieri non ha potuto guidare la squadra dalla panchina per squalifica, sta studiando le mosse per la gara di dopodomani.

Nella fredda serata milanese di San Siro, l’Inter ha consolidato il secondo posto nella classifica di Serie A con una vittoria sull’Empoli. La sfida ha visto emergere figure chiave quali Lautaro Martinez, Denzel Dumfries e Marcus Thuram.

Nonostante l’assenza di pedine fondamentali, il centrocampo dell’Inter ha mostrato segni di luce nell’oscurità grazie al contributo di Nicolò Barella, che ha guidato la squadra con grinta e dedizione. Tuttavia, le difficoltà nel colmare i vuoti lasciati da Calhanoglu e Mkhitaryan nel cuore della manovra restano evidenti.

Mancanza che pesa

La criticità principale per l’Inter in questo momento riguarda la gestione del centrocampo, il fulcro attraverso il quale Simone Inzaghi ha costruito il successo dello scudetto. La mancanza di Hakan Calhanoglu, centrocampista capace di dare equilibrio e inventiva, si è fatta sentire notevolmente. Nonostante Nicolò Barella abbia dato il massimo, fungendo da vero jolly tra mezzala e regista e contribuendo direttamente al primo gol del match, si riconosce un limite chiaro nella capacità di un solo giocatore di sopperire alle esigenze centrali del gioco nerazzurro.

Emerge il dilemma di metà stagione

L’Inter si trova ad affrontare un paradosso di metà stagione: nonostante una rosa ampia e profonda, le assenze di elementi chiave come Calhanoglu e Mkhitaryan mettono a dura prova il reparto nevralgico della squadra. Mentre Mkhitaryan ha già cominciato a rincorrere la forma ideale, dimostrando buone premesse nei minuti conclusivi della partita, per il ritorno di Calhanoglu bisogna ancora attendere, amplificando così le difficoltà nel mantenere un centrocampo competitivo e all’altezza delle aspettative.

Verso la Champions

La Gazzetta dello Sport rivela che a Praga Inzaghi dovrebbe schierare Zielinski nel ruolo di regista dopo che ieri nella sua posizione ideale di mezzala sinistra non ha brillato; questo permetterebbe ad Asllani di prendersi una gara di riposo. Inzaghi è chiamato a bilanciare esperienza internazionale e necessità tattiche in un momento in cui ogni scelta può influenzare significativamente il percorso della squadra sia in campionato che nelle competizioni europee.

