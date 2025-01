Inter: novità sorprendenti dall’infermeria, spunta un’altra tegola

I nerazzurri non possono rilassarsi dopo la vittoria di ieri: la sfida di mercoledì può regalare la qualificazione anticipata agli ottavi di Champions.

Lo spettacolo offerto dalla Champions League coglie l’attenzione di milioni di tifosi, e in questo clima di attesa e speranza, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a una delle sue sfide più importanti.

Dopo aver archiviato con successo l’incontro con l’Empoli, che ha permesso ai nerazzurri di mantenere il passo con il Napoli guidato da Antonio Conte, l’attenzione si sposta ora verso l’imminente trasferta di Praga, contro lo Sparta, un appuntamento chiave nella campagna europea.

La preparazione

La squadra, rientrata ad Appiano Gentile, non ha perso tempo e si è subito messa al lavoro per arrivare al meglio alla cruciale partita. L’importanza dell’evento si riflette nell’impegno dei giocatori e dello staff tecnico, conscio che ogni dettaglio può fare la differenza. In questo scenario, emerge la figura di Davide Frattesi, recentemente al centro delle voci di mercato, che ora si presenta completamente recuperato e quindi a disposizione dell’allenatore per il prossimo incontro internazionale.

Buone notizie

La situazione dell’infermeria nerazzurra vede progressi significativi. Joaquin Correa ha lavorato intensamente e si prevede che rientrerà in gruppo a pieno regime entro giovedì. Altri giocatori come Bisseck e Calhanoglu, seppur ancora in fase di recupero individualizzato, sono oggetto delle attenzioni di Inzaghi, che spera di poterli avere a disposizione per la sfida di fine mese contro il Monaco o, nella peggiore delle ipotesi, nel derby milanese del 2 febbraio.

In ritardo

In questo quadro di preparazione e ottimismo, c’è anche un punto interrogativo relativo alle condizioni di Francesco Acerbi. Il difensore, ancora alle prese con un percorso di recupero personalizzato, viene monitorato con attenzione dallo staff tecnico e medico. La decisione sul suo inserimento nella squadra che viaggerà verso Praga è attesa nelle prossime ore; questo il punto fatto da Sky Sport.

Leggi l’articolo completo Inter: novità sorprendenti dall’infermeria, spunta un’altra tegola, su Notizie Inter.