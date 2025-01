Dumfries inarrestabile: il segreto dietro la sua esplosione nel 2025 che sta lasciando tutti senza parole

L’esterno olandese sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista personale e ne sta beneficando tutta la squadra.

In un mondo del calcio dove le stelle brillano e si spengono con velocità sorprendente, emergono talvolta figure costanti che mantengono alta la propria lucentezza con prestazioni sempre al top.

Tra queste, si distingue Denzel Dumfries, un giocatore che ha dimostrato di essere una risorsa molto preziosa per l’Inter di Simone Inzaghi. La sua capacità di segnare e di mantenere un livello di gioco elevato non sta risentendo in queste settimane delle fluttuazioni che spesso colpiscono i calciatori: la Gazzetta dello Sport fa luce sul suo momento.

Un rinnovo e un impatto notevole

La firma di un rinnovo contrattuale ha ulteriormente stimolato Dumfries, garantendogli quattro milioni di euro che sembrano aver agito da vera e propria molla per le sue prestazioni. L’inizio del 2025 lo ha visto trasformarsi non solo in una delle figure chiave dell’Inter ma in un vero e proprio fenomeno del campionato italiano: nessuno ha saputo eguagliare i suoi numeri in termini di gol.

Gol decisivi e prestazioni memorabili

Il 2025 si sta rivelando un anno d’oro per Dumfries, il quale ha infranto più di un record. Con quattro gol in tutte le competizioni, nessun altro giocatore nel campionato italiano ha saputo fare meglio nell’anno solare. I suoi momenti salienti includono una doppietta decisiva nella semifinale di Supercoppa contro l’Atalanta e gol come quello di ieri contro l’Empoli.

Una presenza costante e determinante

Oltre ai gol, Dumfries ha mostrato un miglioramento significativo in tutti gli aspetti del gioco. Questo upgrade è evidente nella sua capacità di interpretare il ruolo di esterno assaltatore con padronanza e versatilità, elementi che lo hanno reso particolarmente prezioso per l’Inter. L’attaccante olandese ha eguagliato il suo record personale con cinque gol in questa stagione di Serie A, un traguardo che non raggiungeva dal 2021-22 con la maglia nerazzurra e che conferma la sua crescita esponenziale da quando si è trasferito dal PSV.

Dedizione a livello di club e nazionale

Ciò che rende Dumfries un giocatore unico nel suo genere è la dedizione che mette in campo sia quando gioca per la sua squadra di club sia in nazionale. Sempre più spesso, le sue prestazioni con l’Inter ricordano quelle che regala regolarmente al pubblico olandese, evidenziando una continuità di rendimento che non passa inosservata agli occhi degli appassionati e degli addetti ai lavori. La sua capacità di non sbagliare quasi mai un incontro si traduce in una risorsa preziosa per una squadra che punta a conquistare il campionato, sfidando colossi come il Napoli.

