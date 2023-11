Gli uomini di Inzaghi faticano a sbloccare la gara ma poi giocano bene dopo il rigore di Calhanoglu.

La gara nella prima parte del primo tempo è molto brutta, sembra una partita a scacchi tra i due allenatori che riescono a neutralizzare ogni mossa dell’avversario. La prima chance è per l’Atalanta al 20’ col sinistro a volo di Ruggieri che esce di non molto. Poco dopo l’Inter rischia su un corner lasciando totalmente libero Djimsiti; il suo colpo di testa però viene ribattuto. Al 37’ Musso atterra il neo-entrato Darmian (ha sostituito l’infortunato Pavard) in area ed è calcio di rigore: dal dischetto Calhanoglu batte Musso e fa 1-0. Dopo la rete la squadra di Inzaghi acquista fiducia ma in pieno recupero Sommer deve bloccare un colpo di testa centrale di Scalvini; si va a riposo sullo 0-1.

Lautaro Martinez

In avvio di ripresa la botta di Dimarco non va lontano dalla porta di un immobile Musso. Successivamente viene annullato un goal a Lautaro Martinez per fuorigioco. Al 56’ il Toro si accentra dalla sinistra e calcia a giro sul palo lontano realizzando lo splendido 0-2. 5 minuti dopo Dimarco perde palla davanti all’area di rigore, Lookman serve Scamacca che appoggia in rete; 1-2 ma ci sarà da discutere per un presunto fallo proprio su Dimarco. Thuram perde poi un brutto pallone a metà campo ma Sommer rimedia al suo errore respingendo il destro di Lookman. I bergamaschi attaccano a testa bassa ma Sommer risponde colpo su colpo di pura reattività; dall’altro lato in contropiede Dumfries calcia troppo debolmente favorendo la parata di Musso. L’Atalanta chiude in 10 per il doppio giallo rifilato in pieno recupero a Toloi che aveva atterrato Sanchez; la gara finisce 2-1 per l’Inter che conquista una vittoria importantissima.

