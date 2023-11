Milan, Theo Hernandez non va neanche in panchina contro l’Udinese: le ultime sulle condizioni dell’esterno francese

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Milan-Udinese e i rossoneri non avranno a disposizione Theo Hernandez.

Mister Pioli non potrà contare sul francese, che non si siederà nemmeno in panchina: come appreso dalla redazione di Milannews24.com per il francese si tratta di una contusione alla caviglia.

