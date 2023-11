Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram sono diventati ottimi amici: ecco il video prima dell’allenamento con l’Inter

Cresce in maniera esponenziale l’intesa tra Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram all’Inter. Ecco il video postato dai nerazzurri sui social.

In primo piano i due giocatori, mentre si scambiano il 5 e sorridono in maniera complice alle telecamere, prima di scendere in campo ad Appiano per l’allenamento.

L’articolo Calhanoglu e Thuram, pane e burro dell’Inter – VIDEO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG