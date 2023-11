Ecco gli aggiornamenti sulle condizioni di Denzel Dumfries, Juan Cuadrado e Benjamin Pavard all’Inter: tutti i dettagli

Come riporta il giornalista Simone Togna su Twitter, ci sono aggiornamenti interessanti in casa Inter per le condizioni di Dumfries, Cuadrado e Pavard, attualmente inquilini dell’infermeria nerazzurra.

Dumfries si è regolarmente allenato con i compagni, mengtre Cuadrado ha svolto una sessione personalizzata, che gli consentirebbe di tornare dopo la sosta delle Nazionali, forse proprio contro la Juve. Pavard, invece, si è concesso qualche giorno di riposo per stare insieme alla famiglia.

L’articolo Inter, Dumfries è tornato ad allenarsi: news su Cuadrado e Pavard proviene da Inter News 24.

