Il regista turco è appena guarito da un affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare diversi allenamenti in nazionale.

La condizione fisica di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter e pezzo pregiato della nazionale turca, emerge come un argomento di notevole interesse. Durante la conferenza stampa al termine della partita di Nations League contro il Galles, il commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, ha condiviso alcune riflessioni sul giocatore, che nonostante una limitata presenza sul campo ha mostrato il suo valore indiscutibile, facendo presagire decisioni importanti in vista delle prossime sfide; per la cronaca la partita è finita 0-0.

Un ingresso in campo pianificato

Hakan Calhanoglu è entrato in gioco al 64′ della partita contro il Galles, un ingresso che secondo Montella era già stato previsto, sebbene il giocatore abbia trascorso in campo più tempo di quanto inizialmente consigliato. La qualità del centrocampista non passa inosservata, tanto che è stato incluso tra i 30 candidati alla vittoria del Pallone d’Oro, testimoniando l’alto livello che è in grado di portare sia nella sua squadra di club che in nazionale.

Calhanoglu

Le condizioni fisiche di Calhanoglu

Nonostante l’impatto positivo avuto sulla partita, Montella ha sottolineato che Calhanoglu sta affrontando un “piccolo problema” fisico, motivo per cui il suo impiego in campo è stato limitato. Il C. T. ha ribadito l’importanza di non correre rischi inutile con la salute del giocatore, soprattutto considerando il prossimo impegno con l’Islanda in Nations League. La condizione di Calhanoglu verrà valutata attentamente nei giorni a seguire, per capire se e quanto potrà contribuire alla causa turca.

