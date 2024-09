L’attaccante canadese è ambitissimo per via del suo status quasi certo di svincolato.

La situazione contrattuale di Jonathan David, attaccante del Lille, si presenta come una delle occasioni più ghiotte per il prossimo anno. Con il contratto in scadenza e nessun segno di rinnovo all’orizzonte, diversi club di spicco si stanno posizionando per accaparrarsi le prestazioni del giovane talento, senza dover sborsare cifre esorbitanti per il cartellino.

Verso una nuova avventura a costo zero

Jonathan David, nato nel 2000, rappresenta uno dei talenti più promettenti nel ruolo di attaccante nel panorama calcistico mondiale. La sua situazione contrattuale con il Lille sta attirando l’attenzione di numerose squadre desiderose di rafforzare il proprio attacco senza sostenere oneri di trasferimento. Come riporta Tuttosport, il giocatore si avvia a lasciare il club francese a parametro zero, rendendosi così una delle pedine più ambite per la sessione di trasferimento del prossimo anno.

Piace a tutti

L’interesse per David non si limita a un campionato in particolare. In Italia, squadre del calibro dell’Inter stanno monitorando con attenzione la situazione, valutando l’opportunità di integrarlo nel proprio schieramento offensivo. Allo stesso tempo, anche giganti della Liga come il Barcellona sono entrati nella corsa per il talento canadese, dimostrando il fascino universale del giocatore e la sua potenziale adattabilità a contesti calcistici diversificati. Anche la Juventus emerge tra i club sulle tracce del canadese: è risaputo che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli abbia un debole per lui.

