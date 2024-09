L’attaccante stabiese sta facendo parlare di sé per i 4 goal rifilati in Under 21.

Nella pausa destinata agli impegni delle nazionali, un nome ha riscosso particolare attenzione nel panorama calcistico italiano: Francesco Pio Esposito. Protagonista indiscusso con l’Under 21 italiana, il giovane attaccante, un gioiello del vivaio dell’Inter attualmente in prestito allo Spezia, ha dimostrato tutto il suo valore balzando agli onori delle cronache grazie a una prestazione straordinaria che lo proietta verso un futuro luminoso in Serie A.

In rampa di lancio

Francesco Pio Esposito, ultimo di una dinastia di calciatori cresciuti nell’interno della famosa cantera nerazzurra, ha da sempre dimostrato una predisposizione innata per il goal. Già noto nelle categorie giovanili per la sua efficacia sottoporta, ha continuato a far parlare di sé grazie alle sue prestazioni con le squadre nazionali giovanili, dove si è distinto sia al Mondiale Under 20, contribuendo a portare l’Italia alla finale, sia nell’Under 19, dove ha contribuito alla vittoria dell’Europeo.

Db Torino 17/03/2014 – campionato di calcio serie A / Torino-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Urbano Cairo

La conferma in cadetteria

Nonostante le voci di un possibile salto in Serie A quest’anno, Esposito ha continuato il suo percorso di crescita allo Spezia, dove è rimasto in prestito. La sua capacità di incidere in partita è stata confermata già dalla prima giornata di campionato, dove è andato a segno contro il Pisa.

Il retroscena

Le sue recenti prestazioni non sono passate inosservate, attirando l’interesse di squadre ben più blasonate. Il Torino, come riporta Tuttosport, nei mesi scorsi si è fatto avanti con una proposta per l’acquisto a titolo definitivo ma l’Inter, consapevole del potenziale del giocatore, ha preferito mantenere il controllo sul suo cartellino, puntando a una sua futura valorizzazione.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG