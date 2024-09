Gli uomini di Spalletti danno vita ad una prestazione sconvolgente se si considera quanto accaduto ai primi di luglio.

In una serata straordinaria per gli Azzurri, 3 nomi provenienti dalle file dell’Inter hanno catturato l’attenzione per le loro prestazioni sul campo di gioco nella recente sfida tra Francia e Italia. Ecco le pagelle degli interisti in campo ieri ad opera della Gazzetta dello Sport.

Il baluardo difensivo

Alessandro Bastoni si è rivelato una colonna difensiva insuperabile nel corso della partita. Non solo ha dimostrato una maturità tattica e una posizione in campo impeccabili, ma è stato anche un punto di riferimento costante per i suoi compagni di squadra, offrendo sicurezza e affidabilità. La sfida contro Kylian Mbappé, uno degli attaccanti più temuti al mondo, è stata superata con lode. Con l’aiuto dei compagni, Bastoni ha saputo neutralizzare le minacce, rendendosi protagonista di una ripresa in cui la sua presenza si è fatta sentire ancora di più.

Federico Dimarco Italia

Dinamismo allo stato puro

Davide Frattesi ha offerto una prestazione da incorniciare, guadagnandosi l’appellativo di “flipper” per l’incessante energia e la sua capacità di trovarsi sempre nel posto giusto al momento giusto. Porta l’Italia in vantaggio con un goal e ne sfiora un altro colpendo la traversa.

In crescita

Federico Dimarco ha vissuto una serata in crescendo: ha segnato una rete che verrà certamente ricordata per il suo impatto sul gioco e per l’energia iniettata nella squadra oltre che per la sua fattezza. La sua performance ha subìto una trasformazione notevole dopo il goal, mostrando una maggiore determinazione e una presenza in campo più incisiva.

Nota negativa

In questa partita è stato limitato lo spazio per Marcus Thuram, che tuttavia ha cercato di sfruttare al meglio le opportunità ricevute. Deschamps continua a vederlo pochino; bene per l’Italia.

