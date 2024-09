I nerazzurri dovranno ringiovanire il reparto arretrato e non solo: ci sono alcuni giocatori in scadenza che potrebbero fare al caso loro.

L’Inter, sotto la guida attenta di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, sta pianificando mosse mirate per la prossima sessione di trasferimenti, puntando a ingaggiare giocatori a parametro zero. Questo approccio non solo garantisce una gestione finanziaria prudente ma promette anche l’integrazione di talenti significativi in grado di impattare positivamente sulla rosa guidata da Simone Inzaghi.

Attenzione crescente sugli svincolati

La sessione estiva di mercato appena conclusasi ha visto l’Inter consolidare la sua rosa con rinforzi selezionati, rispondendo alle esigenze tattiche di Inzaghi e alle direttive economiche stabilite dalla proprietà. Calciatori come Mehdi Taremi e Piotr Zielinski hanno raggiunto il club a parametro zero, dimostrando l’efficacia dell’approccio adottato dalla dirigenza. In vista del futuro, l’obiettivo è di perpetuare questa strategia, cibando la squadra con giocatori che possano rafforzare i reparti considerati prioritari, sempre nel rispetto di una gestione finanziaria oculata.

Prossimi obiettivi

Per il futuro l’attenzione si rivolge particolarmente al settore difensivo, visto che vanno tenuti in considerazione alcuni possibili addii. Tra i profili seguiti con interesse spiccano, secondo Inter Live, Danilho Doekhi dell’Union Berlino, Oumar Solet del Salisburgo e il promettente Devyne Rensch dell’Ajax; tranne l’ultimo, un terzino destro, si tratta di difensori centrali.

Il pezzo da 90

Sul fronte offensivo, l’Inter non nasconde l’interesse per un rinforzo di spessore. Jonathan David del Lille emerge come obiettivo anche se si è già guadagnato l’attenzione di top club europei; sulle sue tracce ci sono anche Juventus e Milan.

