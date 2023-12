Il centrocampista dell’Inter Calhanoglu si dimostra non soltanto un giocatore di qualità, ma anche di quantità. Ecco i numeri

Il centrocampista dell’Inter Calhanoglu è un giocatore assai fondamentale per i nerazzurri, a tal punto da essere imprescindibile per la squadra di Simone Inzaghi: analizzando in primis i dati che ha collezionato fino ad ora in Serie A.

Re degli assist in Europa? Non solo, ma si tratta anche del giocatore nerazzurro che ha fatto più falli: 29 di cui soltanto 4 volte ha subito il cartellino giallo.

L’articolo Calhanoglu, giocatore di qualità e soprattutto quantità. I numeri proviene da Inter News 24.

