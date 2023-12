Bisseck è diventato una risorsa dell’Inter: il difensore tedesco era stato bocciato da diversi club in Europa

Bisseck sta diventando sempre di più un punto di forza dell’Inter. Il retroscena di Calciomercato.com:

«L’ipotesi prestito è ormai accantonata, oggi il tedesco è in tutto e per tutto una risorsa preziosa per questa squadra. Bravo lui a lavorare in silenzio, bravo Inzaghi a fidarsi senza inventarsi soluzioni alternative, bravi Ausilio e Baccin nell’andare a prenderlo per 7 milioni di euro quando molti osservatori in Europa lo avevano bocciato. Gli stessi a cui è scappato qualche sorriso quando hanno saputo che l’Inter lo aveva ormai bloccato»

L’articolo Bisseck, svanita l’ipotesi prestito. E in Europa molti lo avevano bocciato proviene da Inter News 24.

