L’Inter ha già fatto impennare il valore di Thuram dal suo arrivo. L’attaccante francese vola con i nerazzurri

Sport.fr si è soffermato sul valore raggiunto da Thuram con l’Inter:

«L’Inter ha messo a segno un colpo da maestro ingaggiando Marcus Thuram dal Borussia Mönchengladbach. E il giovane attaccante francese si è rapidamente affermato come uno dei migliori acquisti nella storia recente del club. Fin dal suo arrivo, Thuram è stato una risorsa preziosa per la squadra, dando un contributo significativo in Serie A e Champions League. In sole 19 presenze ha segnato 6 gol e fornito 10 assist, dimostrando la sua versatilità e capacità di essere sia un marcatore che un creatore».

