Il centrocampista turco Calhanoglu parla a Inter Tv: le dichiarazioni alla tv ufficiale nerazzurra

«Sono contento che siamo tornati di nuovo ad allenarci e sono felice anche per il rinnovo perché sto davvero bene quih all’Inter. Tornare qui e rivedere i compagni è sempre bello, mi mancavano. Nella scorsa stagione ho imparato tanto grazie al mister e al suo staff. Sono migliorato molto mentalmente perché ho tanta fame di vincere. I miei compagni mi hanno sempre aiutato e se tutti ci aiutiamo i risultati arrivano da soli. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: puntare a vincere e aiutare i nuovi compagni. Daremo tutto in campo per cercare di raggiungere le nostre ambizioni».

