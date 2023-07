Roberto Pruzzo si è espresso sulle giravolte di Lukaku: le dichiarazioni a Radio Radio Mattino

Pruzzo si è espresso sui cambi di idea di Lukaku e il mancato trasferimento all’Inter:

«Sono situazioni prettamente italiane, l’idea era che Lukaku volesse veramente tornare a Milano in tutto e per tutto. Può darsi pure che le cose siano cambiate e che ci sia già un accordo fra lui o la Juventus, ma che alla fine rimanga col cerino in mano. Però alla fine rimane con un bel cerino, perché gli danno talmente tanti soldi che alla fine una squadra la troveranno».

L’articolo Pruzzo: «Lukaku? Non sappiamo la verità, alla fine ci sta che resti col cerino in mano» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG