L’Inter non sta vivendo giorni così quieti: la vittoria dello Scudetto avvenuta in maniera perentoria sta iniziando a presentare il conto, come evidenzia il Corriere della Sera. Hakan Calhanoglu era stato tentato dal Bayern Monaco, Inzaghi vorrebbe un anno di rinnovo in più rispetto a quanto offre il club ed infine Frattesi vorrebbe qualche garanzia di impiego in più; ma andiamo con ordine.

Vicenda chiusa

Hakan Calhanoglu ha deciso di rispondere personalmente alle speculazioni sul suo futuro con un post suoi profili Social. Con una frase che suona come una dichiarazione di fedeltà, il centrocampista ha voluto chiarire la sua posizione, raffreddando le voci che lo volevano vicino al trasferimento al Bayern Monaco. Un ruolo importante lo ha avuto anche la telefonata col direttore sportivo Piero Ausilio: il turco ha chiarito subito di non aver chiesto un rinnovo con adeguamento dell’ingaggio.

Altre divergenze

Non solo Calhanoglu, ma anche altre figure più o meno chiave della squadra nerazzurra hanno espresso le loro esigenze in vista della stagione futura. Simone Inzaghi in sede di negoziazione del rinnovo avrebbe chiesto un contratto fino al 2027 mentre il club sarebbe orientato verso un prolungamento fino al 2026. Nel frattempo Davide Frattesi vorrebbe un ruolo di maggiore rilevanza all’interno della rosa: una richiesta che sottolinea l’ambizione personale ma anche, secondo il quotidiano, l’interesse da parte di club importanti come la Roma.

