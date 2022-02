Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu ammette che c’è un po’ di stanchezza in lui e nei suoi compagni al termine della gara col Genoa.

Hakan Calhanoglu si focalizza sulle difficoltà della partita di ieri ai microfoni di DAZN. “Non era facile oggi e lo sapevamo. In queste gare bisogna sempre stare attenti e loro hanno giocato sempre palla lunga, erano aggressivi, fanno questo lavoro. Abbiamo creato tante occasioni, è mancato solo il gol. Se entra quella traversa magari è un’altra partita. Ma dobbiamo dimostrarlo…”

Stadio Luigi Ferraris Marassi

“Un mese difficile, abbiamo giocato tante gare pesanti in pochi giorni e serviva tanta energia. Dobbiamo trovare l’atteggiamento giusto, ci sono tante gare da giocare ancora. Credo nel nostro lavoro sempre. Secondo me c’è anche un po’ di stanchezza, ma non è facile giocare tante gare in pochi giorni con grandi club. Abbiamo dato il massimo, siamo un po’ stanchi ma non c’è tempo di parlare di questo, dobbiamo fare i punti per restare su”.

