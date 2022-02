L’allenatore della Salernitana Davide Nicola ha presentato la sfida al Bologna che si giocherà oggi alle 15:05.

Davide Nicola ha avuto grandi parole di elogio per il Bologna e per Sinisa Mihajlovic nelle conferenza stampa di vigilia. “Il Bologna ha qualità, gioca un buon calcio ed ha giocatori abituati a calcare palcoscenici importantissimi. Noi, però, non siamo nella condizione di doverci preoccupare degli altri. Il Bologna è forte, ha alcuni elementi veramente eccellenti, ma io penso alla Salernitana e voglio scrivere una storia che duri”.

Sinisa MIhajlovic

“Mihajlovic è un allenatore importante, ha carisma, mi è simpatico per come si pone e le sue squadre sanno giocare al calcio. Troveremo di fronte a noi un avversario che sa cambiare pelle: 4-2-3-1, 3-4-3, 3-5-2. Sono organizzati, hanno idee chiare frutto di un percorso nel tempo ha dato loro queste conoscenze. Noi abbiamo appena iniziato e vogliamo sentirci in grado di competere contro chiunque“.

