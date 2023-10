Il turco si è ormai affermato nella posizione di regista; e pensare che la prima volta fu schierato lì per emergenza.

Hakan Calhanoglu è l’uomo del momento (insieme a Lautaro Martinez) in casa Inter. L’ex Milan ha iniziato alla grande anche questa stagione e martedì sera è stato premiato dalla UEFA come migliore in campo della gara vinta contro il Salisburgo grazie al suo rigore.

Marcelo Brozovic-Milan Skriniar-Lautaro Martinez

Consacrazione

Inzaghi lo volle fortemente dopo il colpo al cuore di Eriksen, pareva azzardato piazzare un trequartista nel ruolo di mezzala e invece la scommessa è stata vinta senza problemi. L’anno successivo per forza di cose è stato fatto ancora meglio. Brozovic, all’epoca regista titolare ed insostituibile, si fa male e starà fuori per diverse settimane: ci sarebbe Asllani, giocatore preso proprio per queste situazioni, ma Inzaghi propone Calhanoglu ed i risultati vanno oltre ogni più rosea aspettativa. Quando Brozovic guarisce il tecnico non lo ripropone subito in regia ma piuttosto lo alterna, è qui che diventa palese il cambio delle gerarchie; bisogna sottolineare che comunque questo è stato possibile anche al riuscitissimo colpo Mkhitaryan. Ora si parla di Calhanoglu come il miglior centrocampista della Serie A.

Il confronto

Il turco ed il croato sono molto diversi e Calciomercato.com li paragona: il secondo ha certamente più corsa e più polmoni ma il secondo riesce nonostante la posizione più arretrata a mantenere intatti i suoi numeri di goal (anche grazie ai rigori) e assist, statistiche a cui non si è mai avvicinato Brozovic.

L’articolo Calhanoglu riesce a far dimenticare Brozovic: ecco le differenze tra i due proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG