Victor Osimhen, attaccante del Napoli, non ha partecipato all’allenamento di oggi degli azzurri per motivi personali

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, non ha partecipato all’allenamento di oggi degli azzurri per motivi personali, come d’accordo con il presidente De Laurentiis.

L’attaccante nigeriano è alle prese con una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra e sicuramente non ci sarà contro il Milan. Lo riporta Sky Sport.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG