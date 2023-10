Alle 18.45 scenderanno in campo Sturm Graz e Atalanta, in una sfida valida per il girone di Europa League. Ecco le formazioni ufficiali

STURM GRAZ (4-3-1-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante; Hierländer, Stankovic, Prass; Kiteishvili; Jatta, Sarkaria. Allenatore: Christian Ilzer.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Muriel, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

