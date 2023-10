L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha commentato l’inizio di stagione della squadra di Inzaghi.

Beppe Marotta ha parlato a lungo a margine dell’Assemblea dei soci tenutasi oggi. “La stagione 2022/23 rimarrà a lungo nella memoria di tutti noi per la straordinaria cavalcata europea che ci ha portati fino ad Istanbul, alla finale di Champions League, la sesta della storia gloriosa dell’Inter, traguardo che al Club mancava da 13 anni”.

I meriti del tecnico

“L’Inter ha iniziato questa stagione con la consapevolezza di essere Vice Campione d’Europa, l’orgoglio di aver creato un ciclo vincente, l’obiettivo di mantenerlo. La squadra è stata costruita intorno al nostro bravissimo allenatore, Simone Inzaghi, al quale rinnovo i complimenti per i risultati ottenuti, i trofei conquistati in questi 2 anni con noi, il glorioso cammino europeo. Simone ha dimostrato di saper costruire un gruppo unito e aver dato alla squadra un gioco moderno e offensivo. Il prolungamento del contratto da poco sottoscritto è merito del suo lavoro e testimonia tutta la fiducia che la Società ripone nei suoi confronti”.

Altri ringraziamenti

“Abbiamo consegnato al nostro allenatore una rosa completa e altamente competitiva. Abbiamo individuato i rinforzi in alcuni giovani talenti che stanno già mostrando il loro grande potenziale e inserito campioni più esperti – che sapranno dare il contributo necessario in una stagione che ci vede nuovamente impegnati su tutti i fronti. Vorrei ringraziare infine il Presidente Steven Zhang e la nostra Proprietà che ancora una volta – come sempre in tutti questi anni – ha garantito il massimo sostegno economico necessario per confermare la nostra Inter competitiva ai livelli più alti in Italia e in Europa“.

Un primo bilancio sportivo

“L’inizio della stagione è stato estremamente positivo: siamo primi in classifica, dopo 9 giornate, e al comando del nostro girone in Champions League. Gli obiettivi per noi non cambiano. Vogliamo continuare a vincere e a inseguire un meraviglioso sogno da regalare a tutti voi e ai nostri straordinari tifosi alla fine di maggio“.

L’articolo Marotta: “La scorsa stagione rimarrà a lungo nella nostra memoria, continuiamo ad inseguire un meraviglioso sogno” proviene da Notizie Inter.

