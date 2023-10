Fali Ramadani, agente di Federico Chiesa, ha incontrato Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna per un eventuale rinnovo di contratto

Fali Ramadani, agente di Federico Chiesa, ha incontrato Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna per un eventuale rinnovo di contratto dell’attaccante (in scadenza nel 2025).

La Juve, infatti, vuole affrettare i tempi per evitare nuovi rumors e tentazioni di mercato, come successo la scorsa estate, per blindare il classe 1997.

