Si è tenuta oggi in un hotel a Milano l’assemblea dei soci dell’Inter: ecco il messaggio del presidente.

È una giornata molto importante in casa Inter quella di oggi: l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio a giugno 2023, ecco i dati salienti.

I numeri

Il fatturato sale a 425 milioni di euro, record per gli incassi da botteghino che ammontano a 80 milioni di euro; le perdite sono 85 milioni di euro mentre nello stesso periodo dell’anno scorso erano 140.

La soddisfazione del presidente

“La nostra ambizione non si ferma qui, la strada da percorrere insieme è ancora tutta davanti a noi. Quanto abbiamo realizzato in questi anni è il punto di partenza per il futuro del nostro club. Il continuo supporto dell’azionista di maggioranza ha contribuito a sostenere lo sviluppo e le ambizioni del club. La vittoria è sempre la nostra priorità. Per i nostri tifosi e per entrare per sempre nella storia di questo club, lotteremo per la seconda stella“.

L’orgoglio

“Oggi è il quinto anniversario della mia presidenza, sono molto onorato di avere la possibilità di essere alla guida di una squadra così importante e amata nel mondo. Vi ringrazio per il supporto che continuo a ricevere da tutti. Da parte mia vi posso rassicurare che in questi 5 anni e nei quasi otto da quando abbiamo acquisito il club ho portato tutto il mio impegno e il mio amore per questi colori. Sarà così finché sarò il presidente dell’Inter”.

La crescita

“Questo ultimo anno ha confermato la nostra straordinaria crescita. Abbiamo creato continuità, una nuova stagione vincente all’interno di un ciclo di 5 anni per ribadire la massima competitività sportiva. Oggi l’Inter è un’azienda moderna, innovativa, digitale, è un brand che trascende dai confini dei campi di calcio. Ci muoviamo in un contesto di forte competizione da parte di rivali nuovi e tradizionali. Ma è anche un momento di grandi opportunità di crescita: coglierle è il nostro obiettivo. Occorre il nostro massimo impegno nel proseguire sul percorso virtuoso verso la stabilità finanziaria. Portiamo avanti con decisione il progetto per un nuovo stadio di proprietà per l’Inter, di importanza strategica, imprescindibile per il club”.

