Stefano Impallomeni si è espresso sul campionato di Serie A e sulla lotta scudetto, menzionando l’Inter di Inzaghi: le sue parole

Sulle frequenze di TMW, Stefano Impallomeni si sintonizza sulla lotta scudetto per la stagione in corso, menzionando Inter e Juve come papabili concorrenti al titolo.

LE PAROLE- «Può essere, anche alla luce di quanto successo nel weekend a San Siro. E’ presto, però hanno fatto vedere le cose migliori. L’Inter ha un altro spessore, ma c’è una concorrenza da valutare e ci metto anche la Juventus»

L’articolo Scudetto, Impallomeni: «Inter di un altro spessore» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG