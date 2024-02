Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo modo di giocare coi nerazzurri

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista a Dazn in cui tratta diversi argomenti.

COSA MIGLIORARE – «Ora gli avversari cercheranno di marcarmi uomo contro uomo, come nel primo tempo a Roma. Ero in difficoltà. Devo fare più spazio ed essere più intelligente in queste situazioni, ma con Barella e Mkhitaryan che mi aiutano ci riusciamo. Poi in fase difensiva sono cresciuto ma devo migliorare, analizzo i video con lo staff e commetto ancora degli errori».

L’INTERVISTA INTEGRALE A CALHANOGLU

L’articolo Calhanoglu svela: «In quella partita ero davvero in difficoltà». Il retroscena proviene da Inter News 24.

