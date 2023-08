Sul centrocampista dell’Inter Calhanoglu pochi dubbi e tantissime certezze soprattutto per un progetto vincente a lungo termine

Come sottolineato La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha dalla sua parte una certezza che si chiama Calhanoglu: non solo per una questione tecnica, ma anche di progettualità.

E’ rientrato molto bene il turco dalle vacanze, dimostrandosi sempre decisivo per le sorti ambiziose dei nerazzurri.

L’articolo Calhanoglu, una certezza a lungo termine per l’Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG