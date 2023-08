CorSport: «Minime le uscite immediate, sarà una nuova proprietà a sostenerle». Questo il punto sul futuro dell’Inter

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro dell’Inter e dell’operazioni in questa sessione di mercato:

L’Inter ha operato sul mercato minimizzando le uscite immediate di cassa, accettando così il rischio di spostare in avanti nel tempo debiti finanziari che, probabilmente, sarà una nuova proprietà a sostenere, potendosi ritenere assai probabile che Zhang non riesca a rimborsare il debito verso Oaktree a maggio 2024 e prospettandosi, ad oggi, assai remote le possibilità di rifinanziarlo. Chi verrà dopo l’attuale proprietà troverà un pezzo del lavoro già svolto

L'articolo proviene da Inter News 24.

