Calvarese: «Di Bello sbaglia su Iling-Ndoye, era rigore e ammonizione». L’ex arbitro spiega l’episodio di Juve Bologna

Calvarese, ex arbitro di Serie A, dal suo profilo Instagram ufficiale ha spiegato in un video perché era da rigore l’intervento di Iling su Ndoye in Juve Bologna.

LA SPIEGAZIONE – «E’ sbagliata la scelta di Di Bello di non assegnare calcio di rigore al Bologna per l’intervento di Iling su Ndoye. Se è vero che all’inizio tutti due hanno come obiettivo arrivare prima il pallone, è il calciatore del Bologna a prendere il tempo, mettersi davanti e a subire il fallo di Iling che interviene alla disperata. Sorprende il mancato del VAR Fourneau perché in tv, dopo qualche minuti passa una telecamera, la retro porta, dove si evince benissimo che Ndoye è in vantaggio sul giocatore della Juve. Manca infine un cartellino giallo. La decisione corretta sarebe stata calcio di rigore e ammonizione».

