Caressa a Sky Calcio Club ha commentato l’episodio da moviola di Juve Bologna col tiro di Weah deviato da una mano di Lucumi, non sanzionato dall’arbitro Di Bello.

CARESSA – «Le indicazioni agli arbitri dicono che quando un giocatore è in scivolata e il braccio è molto staccato da corpo, a prescindere da movimento congruo o no, è come se aumentasse il suo corpo e lo spazio e quindi poteva essere sicuramente rigore. L’arbitro doveva andare a valutarlo, il Var doveva intervenire per mandarlo a vedere per capire se la posizione è congrua o no».

