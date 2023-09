Calvarese, sul proprio canale Youtube, fa la moviole di Juve Lecce.

CALVARESE – «Il calcio d’angolo da cui scaturisce il gol della Juventus non c’è perché l’ultimo tocco è di Rabiot. Tutto il resto dell’azione è regolare: sul calcio d’angolo, Rugani tocca la palla con il braccio, Giua non interviene e un difensore del Lecce rinvia la palla a centrocampo. Comincia un’altra azione e il VAR non può più intervenire. È davvero eccessiva, però, la doppia ammonizione per simulazione a Kaba: ci vuole qualcosa di più per far sì che sia simulazione».

