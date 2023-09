Gama, messaggio alle Azzurre dopo il ritorno in campo. Le parole del capitano della Juventus Women – FOTO

Sara Gama, leader della Juventus Women e della Nazionale femminile, scrive alle Azzurre dopo il ko con la Svezia:

Non il risultato che volevamo ieri, ma si è vista continuità nella prestazione e l'atteggiamento necessario per lavorare per il meglio pic.twitter.com/7Sg9iM4Bll — Sara Gama (@SaraGama_ITA) September 27, 2023

GAMA – Non il risultato che volevamo ieri, ma si è vista continuità nella prestazione e l’atteggiamento necessario per lavorare per il meglio.

