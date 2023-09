A TMW Radio, Jacobelli si è espresso così sulla Juve vista col Lecce.

JACOBELLI – «A me francamente la Juve non è piaciuta, il primo tempo è stato gestito dal Lecce, non ha mai tirato in porta ma ha concesso poco. La Juve ha trovato il guizzo vincente con Milik che stava per essere sostituito ma non ha cambiato i dubbi sul gioco. Con questo gioco non vai da nessuna parte e le perplessità restano. Le prossime due partite contro Atalanta e il Torino nel derby diranno molto sulla Juventus».

