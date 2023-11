Calvarese: «Giallo a Rabiot eccessivo, Nico Gonzalez andava ammonito». La moviola dell’ex arbitro

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, su Tuttosport, ha commentato l’operato di Chiffi in Fiorentina–Juve.

CALVARESE – «Dal punto di vista tecnico Chiffi tiene una soglia d’intervento piuttosto bassa, ma non commette errori gravi. Rivedibile invece sul piano disciplinare: se si può accettare la mancata ammonizione a Locatelli per fallo su Mandragora (comunque al limite), è sicuramente eccessivo il giallo a Rabiot sul finale per l’intervento ai danni di Biraghi. Nel secondo tempo manca un giallo per Nico Gonzalez in seguito a un pestone su Rugani. Non sbaglia invece Chiffi sul contatto Miretti-Mandragora nell’area viola: troppo poco per giudicare un rigore. Corretto il giallo per Ranieri per proteste».

