L’ex Juve Domenico Marocchino ha parlato così ai microfoni di Radio Bianconera.

MAROCCHINO – «La Juve contro la Fiorentina è stata nel fortino per 88 minuti, ma è importante vincere anche così. La Juve difficilmente sbaglia questo tipo di partite, poi Chiesa ieri non era in serata e non si è proprio visto. Miretti nuovo Marchisio? Serve tempo, Fabio sta crescendo e ha grossi margini di miglioramento».

