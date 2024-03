Calzona: «Il rigore su Osimhen era netto, non capisco perché il Var ha deciso che non c’era niente». La protesta dell’allenatore

Calzona dopo Barcellona Napoli ai microfoni di Sky Sport ha protestato per la mancata concessione di un possibile rigore per fallo in area ai danni di Osimhen.

Queste le parole dell’allenatore al termine del match che ha permesso alla Juve di qualificarsi al Mondiale per Club 2025.

LA PROTESTA – «L’ho rivisto e mi sembrava rigore netto, gli esperti dicono la stessa cosa. Non capisco perché questi a livelli il Var non si prenda il tempo sufficiente per prendere la decisione. Velocemente hanno deciso che non c’era niente, mi dispiace perché poteva cambiare le sorti della partita».

The post Calzona: «Il rigore su Osimhen era netto, non capisco perché il Var ha deciso che non c’era niente» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG