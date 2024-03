La Fifa attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale ha fatto i complimenti alla Juve per la qualificazione al Mondiale per Club 2025 ottenuta dopo l’eliminazione del Napoli dalla Champions League per opera del Barcellona.

Congratulations to @juventusfc on qualifying for the FIFA Club World Cup 2025!

As a result of @sscnapoli‘s elimination from the @ChampionsLeague, Juventus are now assured of a spot via Europe’s ranking pathway and become the 10th team from Europe to qualify for the tournament. pic.twitter.com/DuFVzCsgqh

— FIFA (@FIFAcom) March 12, 2024