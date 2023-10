L’agente di Lautaro Martinez Alejandro Camano ha ribadito per l’ennesima volta il grande legame che il suo assistito ha col club nerazzurro.

Alejandro Camano ha parlato del futuro di Lautaro Martinez ai microfoni di FcInter1908.it. “L’ottimo avvio di stagione di Lautaro non è dovuto a una cosa sola. E’ felice, si trova esattamente dove vuole stare e con un progetto, quello dell’Inter, che è molto ambizioso. Ha un rapporto spettacolare con i suoi compagni e con lo staff tecnico. In definitiva si trova in un progetto di alto livello e a lungo termine da parte di uno dei club più grandi d’Europa. Ed è molto felice anche per quanto riguarda la sua vita privata, con una famiglia stupenda”.

Sul rinnovo

“Ci lavoreremo con l’Inter, ma posso confermare che ama l’Inter e che non vuole lasciare questo grandissimo club”.

La situazione

Il Toro è il capocannoniere della Serie A con 9 goal segnati in 7 partite giocate e sabato scorso è entrato nel Guinness dei primati avendo realizzato 4 reti da subentrato. L’argentino ha un contratto valido fino al 2026 con uno stipendio di 6 milioni a stagione; è il più pagato della rosa insieme a Calhanoglu e Thuram, anche se su quest’ultimo il club paga molto meno di tasse per via del Decreto Crescita. I dirigenti ragionano su un vincolo fino al 2028 con aumento di stipendio, il tetto ingaggi dunque andrà sforato; si vocifera di una possibile proposta di 7,5 milioni a stagione.

