Le ultime sulle condizioni fisiche di Stefan Posch e Jhon Lucumi dopo gli infortuni. Tutti i dettagli in merito

Di seguito il report ufficiale del Bologna.

COMUNICATO – «Al centro tecnico Nicolò Galli sono ripresi oggi gli allenamenti del Bologna, reduce dalla convincente vittoria contro l’Empoli con la tripla firma di Orsolini. Seduta defaticate per i titolari dell’ultima gara, lavoro in campo con possesso palla e partitella per gli altri. Terapie per Stefan Posch e Jhon Lucumi. Domani la preparazione dei rossoblù alla gara contro l’Inter, in programma a Milano sabato alle 15, proseguirà con una seduta di allenamento alle 10,30 a porte chiuse».

